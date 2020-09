Zwei Topklubs buhlen : Alvaro Morata zurück in die Serie A?

Bisher gab es keine eindringlichen Anzeichen, dass Alvaro Morata Atletico Madrid verlassen könnte. Ob an dieser Denkweise zwei kolportierte Interessenten aus der Serie A etwas ändern werden?

Für die Aufgaben in der Nations League war Alvaro Morata nicht in den Kader der spanischen Nationalmannschaft berufen worden. Der Angreifer kann somit mit vollen Kräften in die Vorbereitung mit Atletico Madrid angehen.

Laut TUTTOSPORT und GAZZETTA DELLO SPORT halten sich Inter Mailand und Juventus Turin im Kreis der Morata-Interessenten auf. Die angeblichen Bemühungen machen die italienischen Sportblätter bei beiden Klubs an je einer Komponente fest.

Bei Inter steht Antonio Conte an der Seitenlinie, der Morata einst zu Juve holte. Dort hatte zum Saisonstart wiederum Andrea Pirlo den Cheftrainer-Posten übernommen. Mit dem früheren Mittelfeld-Star stand Morata noch gemeinsam in Turin auf dem Platz.