Primera Division : Alvaro Negredo vor Rückkehr zu der Alten Liebe

Gerücht

Seit 2018 geht Alvaro Negredo (34, Vertrag bis Juni 2020) in der Wüste auf Torejagd. Er steht bei Al-Nasr in Dubai unter Vertrag, könnte aber bald wieder in Spanien seinem Dienst nachgehen.

Der Sporttageszeitung AS zufolge hofft Almeria auf eine Rückkehr seines verlorenen Sohnes. Negredo kickte von 2007 bis 2009 für den Klub aus Andalusien.

Almeria träumt als Tabellendritter der Segunda División von einem Wiederaufstieg in die Primera Division. Der Rückstand auf Tabellenführer Cadiz beträgt sechs Zähler.

Negredo hat in seiner Karriere bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Für Besiktas, Valencia, Middlesbrough, Manchester City, Sevilla, Real Madrid und Co. erzielte er 229 Tore.

Quelle: AS