Athletic Bilbao zeigt Interesse : Alvaro Odriozola bietet sich Chance für Wechsel



Andre Oechsner

Nach einer mehr als unglücklichen Halbjahresausleihe zum FC Bayern heuert Alvaro Odriozola in diesem Sommer vorerst wieder bei Real Madrid an. Eine Zukunft an der Concha Espina hat der Außenverteidiger aber wahrscheinlich nicht. Offenbar bietet sich ihm eine Alternative innerhalb von LaLiga.