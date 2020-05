Paris Saint-Germain : Ander Herrera: "Neymar ist in Paris so glücklich wie nie"

"Mbappe und Neymar sind immer noch bei PSG", stellt er bei COPE fest. "Und während der Situation, in der wir uns befinden, noch mehr als sonst."

Weil das Coronavirus bei den europäischen Klubs vor allen Dingen finanziellen Schaden angerichtet hat, geht in diesem Sommer kaum jemand davon aus, dass Spieler wie Neymar und Kylian Mbappe aufgrund ihres horrenden Werts Paris Saint-Germain verlassen werden.

Insbesondere Neymar soll sich so wohl wie noch nie an der Seine fühlen. Herrera aß vor der Quarantäne mit Neymar zu Abend, wobei dieser zeigte, dass er sich voll für das Projekt begeistert.

"Er sagte mir, dass er in Paris noch nie so glücklich gewesen sei", will Herrera beim Dinner erfahren haben.

Laut Herreras Aussagen fühlen sich die beiden Offensivstars vom Pariser Projekt erfüllt. Tatsächlich läuft es inzwischen darauf hinaus, dass weder Neymar noch Mbappe PSG in diesem Sommer verlassen wird.