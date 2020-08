Das wird CR7 nicht gerne hören : "Anderes Niveau": Wayne Rooney vergleicht Lionel Messi mit Cristiano Ronaldo

Obwohl Wayne Rooney sechs Jahre lang mit Cristiano Ronaldo Seite an Seite für Manchester United spielte, fällt seine Wahl in der Frage nach dem besseren Spieler auf Lionel Messi.

"Er und Cristiano Ronaldo haben einen Standard gesetzt, den wir wohl nie wieder sehen werden. Für mich ist Messi aber einfach noch mal ein anderes Niveau", sagt Rooney bei TALKSPORT. "Messi kann alles - er kann Tore vorbereiten, Tore schießen, das Spiel diktieren und ist der beste Spieler aller Zeiten."

Rooney, seit einem halben Jahr Kapitän des Zweitligisten Derby County, würde es begrüßen, sollte sich Messi im Falle eines Abgangs vom FC Barcelona für einen Wechsel in die Premier League entscheiden. "Es wäre eine große Ehre für alle Spieler, das Spielfeld mit ihm zu teilen", sagt Rooney.

Einen Transfertipp hat Rooney dann auch noch übrig: Bloß nicht in die Major League Soccer wechseln! "Die Vereinigten Staaten sollten ihm nicht in den Sinn kommen, weil er zu gut ist", sagt Rooney. Gerüchte um Inter Miami mit David Beckham in der Geschäftsführung hatten sich schnell wieder verlaufen.