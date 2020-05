AC Mailand : Andre Silva hätte gerne mit Zlatan Ibrahimovic zusammengespielt

Seit Anfang 2020 steht Zlatan Ibrahimovic wieder beim AC Mailand unter Vertrag. Ex-Rossonero André Silva hätte den Schweden gerne schon eher im San Siro gesehen.

"Wer ehrgeizig ist, will immer gewinnen. Ich möchte kämpfen, um an die Spitze zu gelangen, ich möchte wachsen und ich möchte lernen. Aus diesem Grund wäre es schön gewesen, mit Ibrahimovic zu spielen", erklärte der portugiesische Nationalspieler laut FOOTBALL ITALIA.

Andre Silva weiter: "Er ist einer der besten Spieler der Gegenwart. Mit ihm zu spielen hätte mir geholfen."

Andre Silva wurde im vergangenen Sommer per Tausch-Deal für zwei Jahre an Eintracht Frankfurt verliehen. Seine Bilanz bisher: 9 Tore in 27 Spielen.