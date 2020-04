Spielmacherlegende : Andrea Pirlo enthüllt Zukunftspläne

Andrea Pirlo gilt als einer der besten Spielmacher, den die Serie A je gesehen hat. Mit dem AC Mailand und Juve gewann er zahlreiche Titel. Seit Anfang 2018 ist Pirlo Fußballrentner.

Bald schon will Pirlo als Trainer anfangen. Am liebsten direkt bei einer Profi-Mannschaft. "Ich will eher zu den Profis als zu einer Nachwuchsmannschaft", sagte er gegenüber IL NUOVO CALCIO.

Damit fällt eine angeblich von Juventus angestrebte Amtsübernahme Pirlos bei der U23 der Bianconeri in der Serie C wohl flach.