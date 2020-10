Juventus Turin : Andrea Pirlo: "Guardiola ist ein Vorbild für uns alle"



Andre Oechsner

Tag für Tag sei in ihm die Überlegung gereift, Trainer zu werden, erzählt Andrea Pirlo auf der UEFA-Homepage. Seit zwei Monaten leitet er Juventus Turin. In seiner zukünftigen Karriere will er allerhand von den Trainern einarbeiten, unter denen er einst gespielt hatte.