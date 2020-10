Manchester United : Andreas Pereira: Leihe zu Lazio Rom vor dem Abschluss

Andreas Pereira will in der kommenden Saison mehr Einsatzzeiten erhalten als in den vergangenen Jahren bei Manchester United. Aus diesem Grund lässt sich der Brasilianer mit belgischem Hintergrund für ein Jahr an Lazio Rom verleihen.

Der 24-Jährige ist am Donnerstagabend in der Ewigen Stadt angekommen. In der Paideia-Klinik werde sich Pereira den obligatorischen medizinischen Untersuchungen unterziehen, heißt es von Lazio-Seite. Besteht er diese wird der offensive Mittelfeldspieler offiziell vorgestellt.

Pereira wechselte einst aus der Jugend der PSV Eindhoven in die United-Akademie. Bisher brachte er es auf 75 Pflichtspiele für die Profimannschaft. Lazio sichert sich überdies eine Kaufoption, die bei 27 Millionen Euro liegen soll.