Vier Monate Pause : Andres Iniesta: Vorzeitiges Karriereende nach schwerer Verletzung?

Am vergangenen Donnerstag hatte sich der spanische Welt- und Europameister in der AFC-Champions League gegen Suwon Bluewings am Oberschenkel verletzt. Am Dienstag wurde er in Barcelona von Dr. Ramon Cugat operiert.

Jetzt wartet nach Angaben der Fachzeitung SPORT eine viermonatige Zwangspause für Iniesta. Damit ist die Saison für den Edeltechniker gelaufen. Vissel Kobe steht in der japanischen J-League auf dem enttäuschenden 12. Tabellenplatz.