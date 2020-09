Liverpool : Lionel Messi bleibt der Premier League fern - Andy Robertsons Hoffnung wird erfüllt

Ginge es nach Andy Robertson, kann Lionel Messi gerne eine andere Liga als die Premier League als neue Karriere-Destination wählen. Am Rande der Nations-Leauge-Aufgaben mit dem schottischen Nationalteam wurde Robertson mit einem möglichen Wechsel des Superstars konfrontiert.

"Ich hoffe natürlich, dass es nicht dazu kommt", sagte Robertson über Messis potenziellem Transfer in die englische Fußball-Beletage. "Ich denke, der FC Liverpool hat ausgeschlossen, ihn unter Vertrag zu nehmen. Also will ich ihn nicht in der Nähe der Premier League haben – und hoffentlich bleibt das auch so."

Das mag jetzt als hartes Urteil aufgenommen werden, Robertson lieferte aber auch eine Begründung für seine forsche Wortwahl. Um persönliche Eitelkeiten geht es dabei nämlich nicht, vielmehr hat der Außenverteidiger großen Respekt vor dem Superstar.