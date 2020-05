Real Madrid : Andriy Lunin hoff auf Chance bei Real unter Zinedine Zidane

Im Sommer 2018 legte Real Madrid fast zehn Millionen Euro Ablöse für Andriy Lunin hin, gespielt hat der ukrainische Keeper aber bei den Königlichen noch keine Minute.

Das soll sich bald ändern. Andriy Lunin will seine Chance und Thibaut Courtois herausfordern. "Ich bereite mich jeden Tag darauf vor, für die erste Mannschaft von Real Madrid zu spielen, aber meine Zukunft wird vom Verein abhängen", sagte Lunin.

Derzeit ist Lunin an Real Oviedo in die Segunda División ausgeliehen. Am Saisonende läuft die Vereinbarung ab.

Aktuell wird Thibaut Courtois bei Real Madrid von Alphonse Areola vertreten. Der Franzose ist von Paris Saint-Germain aber nur ausgeliehen. Seine Zukunft ist unklar.

Lunin hofft indes auf einen Kaderplatz beim spanischen Rekordmeister: "Wir werden sehen, wie die Spielzeit endet, dann werden wir uns zusammensetzen und uns unterhalten."