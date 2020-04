Ex-Milan-Weltstar : Andriy Shevchenko: Das sind seine Zukunftsziele

Seit vier Jahren ist Andriy Shevchenko Trainer der ukrainischen Nationalmannschaft. Nach der Station in seiner Heimat peilt der Ex-Weltklassespieler einen Vereinstrainerposten an.

"Nach der Erfahrung als Nationaltrainer ist sein Ziel, einen Verein zu trainieren", verrät Shevchenkos Analyst Andrea Maldera gegenüber TUTTOSPORT.

Der Ex-Stürmer des AC Mailand hat sich keine genaue Liga als bevorzugtes Arbeitsumfeld gewählt. "Ob in der Serie A oder in der Premier League. Das macht für ihn keinen Unterschied", so Maldera.