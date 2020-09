Liverpool : Andy Robertson verrät das ultimative Lob von einem großen Vorbild

Im Dezember vergangenen Jahres kürte sich der FC Liverpool zum Klub-Weltmeister. Im Finale gewannen die Reds nach Verlängerung gegen Flamengo Rio de Janeiro mit 1:0. Für Andrew Robertson kam es im Nachgang zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Zwar unterhielt er sich erst mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Rafinha. Der war allerdings nicht Robertsons favorisierter Gesprächspartner. "Wir beide tauschten ein paar Nettigkeiten aus, aber es war der andere Außenverteidiger, Filipe Luis, mit dem ich mich reden wollte", schreibt Robertson in seinem Buch "Robbo: Now You're Gonna Believe Us: Our Year, My Story".

"Ich habe ihn oft beobachtet, als er bei Atletico Madrid war, und habe alles an ihm geliebt", schwärmt der Schotte schon seinem Positionskollegen.