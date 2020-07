Liverpool : Andy Robertson: "Das ist, was ich von einem Trainer erwarte"

Andrew Robertson gehört beim FC Liverpool zu den Leistungsträgern. Auf der Vereinshomepage dankt der Außenverteidiger Jürgen Klopp, dass er ihn vor drei Jahren vom damaligen Absteiger Hull City an die Anfield Road geholt hatte.

Robertson kostete damals neun Millionen Euro und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wertvollsten Linksverteidiger der Fußballwelt hochgearbeitet. Seine Anfangszeit in Liverpool, das gibt er zu, war jedoch nicht einfach.

Mit zehn Torvorlagen in der Premier League lieferte Stamm-Linksverteidiger Andrew Robertson eine starke Saison ab. Vor drei Jahren war der gebürtige Schotte noch etwas überrascht, als ihn der FC Liverpool verpflichten wollte.

Jürgen Klopp habe damals Potenzial in ihm erkannt und habe ihn zu einem anständigen Spieler entwickelt – "und ich bin froh, dass er das getan hat", sagt Robertson. "Ich brauchte Zeit, die ersten drei oder vier Monate waren hart, aber mein Verhältnis zu ihm war damals dasselbe wie heute."

Klopp versuche ihn ununterbrochen in jeder Einheit besser zu machen, nennt er die Vorzüge des Liverpooler Trainers. "Er hat mein Spiel und mich als Person verbessert. Das ist, was ich von einem Trainer erwarte. Ich könnte mir also nichts Besseres wünschen", sagt Robertson.