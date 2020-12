Borussia Dortmund : Anfrage abgelehnt: Lucien Favre lässt Alte Liebe abblitzen

Laut FUSSBALLTRANSFERS zeigt OGC Nizza Interesse an einer Zusammenarbeit. Favre liege eine Anfrage der Südfranzosen vor. Der Tabellen-13. der Ligue 1 hatte kürzlich Patrick Vieira freigestellt.

Favre kennt die Gegebenheiten in Nizza genau. Vor seiner Zeit bei Borussia Dortmund trainierte er zwei Jahre an der Côte d’Azur und führte den Verein in die Europa League.

Allerdings scheint der 63-Jährige kein Interesse an einer erneuten Amtsübernahme zu haben. Favre soll Nizza bereits zweimal abgesagt haben. Als Kandidaten werden nun unter anderem Louis van Gaal (69) und Dick Advocaat (73) gehandelt.