Paris Saint-Germain : Angebliche Rassismus-Attacke: Neymar-Gegner erhielt Morddrohungen

Im Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille ging es heiß her. Superstar Neymar beschuldigt Gegenspieler Alvaro Gonzalez des Rassismus. Der OM-Verteidiger bekam daraufhin Morddrohungen zugesandt.

Das Rivalen-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille (0:1) wird den Fußball wohl noch einige Zeit beschäftigen.

Das liegt nicht nur an den fünf Feldverweisen, die es in den letzten Minuten hagelte, sondern vor allem an dem angeblich von Alvaro Gonzalez gegenüber Neymar geäußerten Rassismus.

Der Pariser Superstar beschuldigt den OM-Verteidiger, dass dieser sich während des Spiels mehrfach abfällig rassistisch ausgedrückt hatte. Neymar platzte in der Rudelbildung kurz vor Schluss der Kragen, der Brasilianer schlug Gonzalez auf den Hinterkopf.