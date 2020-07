Journalist berichtet : Angebot aufgedeckt: Juve buhlte um Mason Greenwood

Mason Greenwood hat sich in dieser Saison bei Manchester United zum neuen Shootingstar hochgeschwungen. Dabei hätte alles ganz anders kommen können: Vor einem Jahr lockte Juventus Turin den jungen Angreifer.

Im Sommer vergangenen Jahres ist Mason Greenwood wohl mächtig ins Grübeln gekommen. Grund hierfür war ein angebliches Angebot, das Juventus Turin für den Youngster von Manchester United abgab.

Andy Mitten, der beim Portal THE ATHLETIC über United berichtet, sagt im Podcast TALK OF THE DEVILS: "Gehen wir mal ein Jahr zurück. Da war Juventus bereit, seiner Familie lebensverändernde Bezüge zu zahlen." Irgendwelche Beträge führt Mitten dagegen nicht auf.

Greenwood, 18-jährig, hat eine hervorragende Woche hinter sich. In den Spielen gegen Brighton & Hove Albion und AFC Bournemouth stand er nicht nur in der Startelf. Der Youngster erzielte drei Tore und bereitete einen Treffer vor.