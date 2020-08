FC Barcelona : Angebot aus London: Gerard Pique vor Rückkehr in die Premier League?

Als blutjunger Spieler stand Gerard Pique bei Manchester United unter Vertrag. Zwölf Jahre nach seinem Abschied vom englischen Rekordmeister winkt dem Katalanen nun die Rückkehr in die Premier League.

Gerard Pique (33) ist beim FC Barcelona entbehrlich geworden. Der Innenverteidiger bot nach der Blamage gegen Bayern seinen Rücktritt an, von Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu wird er nicht zu den unverzichtbaren Spielern gezählt.

Der Abwehrchef steht zwar noch bis 2022 in Lohn und Brot bei den Katalanen, in Eric Garcia (19, soll von Manchester City kommen) hat Barcelona aber bereits einen Nachfolger in der Hinterhand.

Für Gerard Pique könnte es in der Premier League weitergehen. Dort verdiente sich der Abwehrakteur einst bei Manchester United die ersten Profi-Sporen seiner Karriere, ehe er 2008 nach Barcelona zurückkehrte.