Mega-Wechsel nach London? : Angebot für Kai Havertz? Chelsea-Coach Lampard mit deutlichem Statement

Andre Oechsner Dem FC Chelsea wird groß angelegtes Interesse an Kai Havertz kolportiert. Der in die Planungen bestens eingeweihte Trainer Frank Lampard hat sich am Mittwoch zu den Spekulationen geäußert.

Grundsätzliches Interesse an Kai Havertz verneinte Frank Lampard während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Manchester City (Donnerstag, 21.15 Uhr) zwar nicht. Der Trainer des FC Chelsea macht aber klar, dass die Blues noch nicht so weit sind, wie in der Presse dargestellt wird. "Es gibt kein Angebot von Chelsea für Kai Havertz. Er ist offensichtlich ein Top-Spieler, aber wir sind nicht in Gesprächen, um ihn zu verpflichten", sagte Lampard. In der Sache Havertz überschlugen sich zuletzt die Ereignisse. Der aufsteigende 21-Jährige machte nie einen Hehl daraus, Bayer Leverkusen für einen Topklub verlassen zu wollen. Der Werksklub wiederum soll sich jedoch um keinen Zentimeter von der geförderten dreistelligen Millionenablöse wegbewegen.

