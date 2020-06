Paris Saint-Germain : Angel di Maria blickt auf geplatzten Barça-Wechsel und PSG-Lügen zurück

"Barca hat versucht, mich zu holen. Die beiden Vereine haben darüber gesprochen, aber PSG wollte mich nicht verkaufen", blickt der argentinische Nationalspieler in der L'EQUIPE auf den Sommer 2017 zurück.

Barcelona hatte damals Neymar an PSG verloren, die Franzosen die 222 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel des Brasilianers aktiviert.

Angel di Maria: "Die Lügen haben mich sehr geärgert"

Im Zuge dessen wollte Barça di Maria verpflichten, man wurde sich aber mit PSG nicht einig. Gegenüber dem Argentinier ging PSG offenbar nicht offen um.

Der Südamerikaner klagt an: "Ich war in Paris sehr glücklich, aber die Leute im Verein haben mir damals einige Dinge erzählt, die sich am Ende als unwahr herausstellten."