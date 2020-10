"18 Jahre alt und du fällst so leicht?" : Ansu Fati kassiert Spott von Gegenspieler

Der FC Barcelona unterlag am Wochenende dem FC Getafe mit 0:1. Ansu Fati macht nach seiner Einwechslung ordentlich Betrieb. Als er mit Gegenspieler Allan Nyom (32) zusammenprallte, spottete dieser. Auch gegen Ronald Koeman erhob der Getafe-Verteidiger sein Wort.

Mit Allan Nyom war am späten Samstagabend nicht gut Kirschen essen. Der Verteidiger des FC Getafe führte einige sehr harte, ruppige Zweikämpfe – stolze achtmal spielte er in der Partie gegen den FC Barcelona Foul.

Zu spüren bekam Nyoms harte Gangart unter anderem Ansu Fati, der unmittelbar nach seiner Einwechselung in den Strafraum eingedrungen war und von Nyom unsanft gestoppt wurde. Die Kollision blieb jedoch ohne Folgen – die Pfeife von Schiedsrichter Carlos Soto Grado blieb stumm.

Nyom ließ sich jedoch zu einem verbalen Scharmützel hinreißen. "Die bist erst 18 Jahre alt und fällst so leicht hin?", schrie der Kameruner in Richtung Fati. Mit der Niederlage ließ Barça die große Chancen liegen, an Real Madrid nach dessen Blamage gegen Aufsteiger FC Cadiz (0:1) vorbeizuziehen.