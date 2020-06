FC Barcelona : Ansu Fati muss kürzer treten - Samuel Umtiti ist zurück

Beim FC Barcelona muss Ansu Fati in den kommenden Tagen mit dem Mannschaftstraining aussetzen, der Flügelstürmer muss individuell arbeiten. Samuel Umtiti (26) hingegen ist zurück.

Die Verletzung ist glücklicherweise nicht ernsthaft, in den kommenden Tagen soll der Flügelstürmer aber nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Ansu Fati (17) hat sich eine Verletzung zugezogen. Der Shooting-Star des FC Barcelona erlitt die Blessur MARCA zufolge bereits in der vergangenen Woche. Am Wochenende setzte er daraufhin mit dem Training aus.

Samuel Umtiti zurück im Mannschaftstraining

Gute Nachrichten gibt es indes von Samuel Umtiti. Der Franzose kehrte am Montag ins Mannschaftstraining der Katalanen zurück.

Umtiti hatte sich bei der zweiten Trainingseinheit nach der Corona-Zwangspause eine Verletzung zugezogen. Eine lange Ausfallzeit wurde befürchtet.

Nun könnte er sogar am 28. Spieltag wieder auflaufen. Barça gastiert am Re-Start der Primera Division am 13. Juni bei RCD Mallorca (22:00 Uhr).