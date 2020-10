FC Barcelona : Ansu Fati nimmt neuen Rekord ins Visier - Barça siegt in Unterzahl

Der FC Barcelona bleibt unter Neu-Coach Ronald Koeman in der Erfolgsspur. Die Katalanen siegen in Unterzahl gegen Celta Vigo, auch weil Rekord-Eigengewächs Ansu Fati (17) weiter trifft - und eine neue Bestmarke jagt.

Der FC Barcelona behält seine weiße Weste in der Primera Division. Nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Villarreal gewannen die Katalanen auch ihre zweite Partie. Bei Celta Vigo gab es einen 3:0-Auswärtserfolg zu feiern.

Der Erfolg im Estadio Balaídos war allerdings ein hartes Stück Arbeit. Schwierige Wetter- und Platzverhältnisse (Dauerregen und starker Wind) waren das eine Problem, die frühe Gelb-Rote Karte gegen Clement Lenglet (42.) das zweite. Doch Barça schnappte sich den Sieg.

Barça, das seit 2015 bei Celta Vigo nicht mehr gewonnen hatte, ging durch Ansu Fati (Vorarbeit Philippe Coutinho) früh in Führung (11.), ein von Lucas Olaza abgefälschter Messi-Schuss sorgte kurz nach der Halbzeitpause für das 2:0 (51.). Sergi Roberto stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.