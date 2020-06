100 Mio. Angebot : Ansu Fati statt Jadon Sancho: Manchester United legte Barça Wahnsinnsangebot vor

Das Interesse von Manchester United an Jadon Sancho ist nicht neu. Ebenso bekannt ist, dass Borussia Dortmund deutlich mehr als 100 Millionen Euro für den Flügelstürmer aufruft, zwischenzeitlich war gar die Rede von 130 Millionen.

Weil auch Luis Suarez wieder einsatzfähig ist, in Ousmane Dembele ein weiterer Hochkaräter in der neuen Saison wieder angreifen will, und auch Lautaro Martinez (22, Inter Mailand) kommen könnte, soll sich das Fati-Lager Sorgen um die Entwicklung des jungen Stürmers machen.

Manchester United bot offenbar die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit. Der Boulevardzeitung THE SUN zufolge soll Daniel James (22) nach einer Vertragsverlängerung zur neuen Saison verliehen werden. Die Konkurrenz ist insgesamt deutlich geringer als bei Barça.

100 Millionen: Jorge Mendes will Deal mit Manchester United einfädeln

Berater-Guru Jorge Mendes soll SPORT zufolge versucht haben, einen Deal einzufädeln. Der Portugiese soll bei Barça nach dem Preis für den Flügelstürmer gefragt haben - sehr zur Überraschung der Bosse.