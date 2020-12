FC Barcelona : Ansu Fati über Barça-Ausbildung: "La Masia sehr wichtig gewesen"

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com



Andre Oechsner Von 2012 an wurde Ansu Fati in der weltberühmten La-Masia-Akademie des FC Barcelona ausgebildet. Gegenüber dem vereinseigenen Kanal schwärmt er von den Gegebenheiten in der Nachwuchsschmiede.

Ansu Fati hat von seiner Ausbildung beim FC Barcelona sehr viel mitgenommen. "Für mich und meine Familie ist La Masia sehr wichtig gewesen", sagte der Shootingstar. "Sowohl mein Bruder als auch ich sind als Fußballer und als Menschen gewachsen, mit der Hilfe der Lehrer, des Wohnheimpersonals und aller Trainer der Akademie." Der 18-Jährige bekam in La Masia also nicht nur das nötige fußballerische Rüstzeug mit auf den Weg gegeben, sondern wurde überdies im Mensch-Sein ausgebildet. Er habe viele Erinnerungen an seine Zeit dort, sagte der Youngster, viele und zwar sehr gute, wie er meinte.