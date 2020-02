In seiner zweiten Saison bei Manchester United hatte Jose Mourinho Anthony Martial zu Beginn kaum eingesetzt. Der Franzose wollte das nicht auf sich sitzen lassen.

Das Verhältnis zwischen Jose Mourinho und Anthony Martial bei Manchester United war nicht immer leicht. Mourinho übte Kritik am Franzosen.

Die Aussagen von The Special One stachelten Anthony Martial jedoch an.

"Es stimmt, dass ich Kritik unter vier Augen bevorzuge", sagte er bei RMC SPORT. "Nach der Kritik vor dem Team, will man es ihm einfach nur zeigen, dass man es besser kann."

Jose Mourinho hatte Anthony Martial in den ersten elf Spielen in der Premier-League-Saison 2017/2018 nur dreimal von Anfang an spielen lassen.