FC Barcelona : So könnte Barça ohne Messi spielen - Antoine Griezmann erhält erfreuliche Botschaft

Luis Suarez (33, Vertrag bis 2021) soll Barça verlassen. Das hat Ronald Koeman dem uruguayischen Nationalspieler dem Vernehmen nach in einem sehr kurzen Telefonat mitgeteilt. Die Art und Weise der Mitteilung an den verdienten Torjäger (198 Tore für Barça) schlug hohe Wellen.

Unter diesen Vorzeichen spielte Griezmann eine mäßige erste Saison bei Barça. Rein statistisch sind seine Werte (15 Tore, vier Vorlagen) nicht von schlechten Eltern. Allerdings fehlte dem Franzosen die Bindung zum Rest seiner Mannschaftskollegen. Mit Lionel Messi und auch Luis Suarez kam es selten zu flüssigen Kombinationen.

Griezmann als Spitze, Coutinho als 10er - so könnte Barça ohne Leo Messi spielen

Suarez soll gehen, Lionel Messi will weg - Griezmann könnte schon bald der neue Zielspieler in der Offensive der Katalanen werden. Als Hybrid aus Mittelstürmer und hängender Spitze, flankiert von Flügelstürmern wie Neuzugang Fransico Trincao (20) und dem wiedergenesenen Ousmane Dembele (23), aber auch den beiden Supertalenten Ansu Fati (17) und Pedri (17).

Die bald steigende Bedeutung Griezmanns will Koeman angeblich auch durch dessen Trikotnummer untermauern. Der Coach soll Leih-Rückkehrer Philippe Coutinho gebeten haben, die Trikotnummer 7 an Griezmann weiterzugeben. Griezmann ist ein glühender Verehrer von David Beckham ("Ich spiele in langen Trikots und mit der Nummer 7, weil er es auch so gemacht hat").