Gute Leistung, Pech im Abschluss! : Antoine Griezmann: Geht es für ihn endlich bergauf?

Antoine Griezmann war seinem ersten Saisontreffer so nahe. Dieser war dem Sorgenkind des FC Barcelona aber auch am Mittwochabend nicht vergönnt. Als Barça in der Anfangsdrangphase gleich mehrere gute Chancen hatte, jagte Griezmann den Ball aus rund sieben Metern an den Pfosten.

In der Folge hatte der Weltmeister von 2018 weitere gute Aktionen. Etwa als er Sturmkollege Lionel Messi per Hacke bediente (23.) oder den Ball erneut knapp neben das Tor setzte (75.). Anerkennung für den guten Auftritt gab es nach Schlusspfiff von Ronald Koeman.

"Das Einzige, was dem Spiel fehlte, war es viel früher zu beenden", erklärte Koeman am Mittwochabend. Wir hatten klare Chancen, mehr Tore zu erzielen", analysierte Barças Trainer, der im Fall Griezmann von "Pech" sprach.