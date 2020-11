Ex-Griezmann-Trainer Meho Kodro : "Antoine Griezmann kann jeden Moment explodieren"

Ex-Barça-Stürmer Meho Kodro (53) glaubt daran, dass bei Antoine Griezmann der Knoten noch platzen wird. "Ich habe keinen Zweifel, dass Griezmann viel mehr kann als er bisher zeigt. Ich weiß, wozu er fähig ist, ich kenne ihn. Jeden Moment kann er explodieren", sagte der Ex-Profi gegenüber SPORT.

Antoine Griezmann steht seit 2019 bei den Katalanen unter Vertrag. Seine Torausbeute (17 Treffer in 57 Spielen) ist gemessen an seiner Ablösesumme von 120 Millionen Euro schwach, in den vergangenen Spielen vergab der Franzose zahlreiche Hochkaräter.

"Er weiß, dass er nicht so gut spielt, wie er kann. Bei Barça gibt es großen Mediendruck, wenn die Dinge nicht so laufen. Der Fokus wird vergrößert und das belastet den Spieler", zeigt Kodro Verständnis.