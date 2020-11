FC Barcelona : Antoine Griezmann: "Messi sagte mir: 'Ich gehe mir dir bis in den Tod'"

Unter Lionel Messi herrscht ein Terrorregime beim FC Barcelona. Diese drastischen Worte wählte Berater Eric Olhats jüngst, als er über die Probleme seines Ex-Schützlings Antoine Griezmann sprach.

Griezmann stellt nun klar, dass an den Unterstellung seines Ex-Agenten nichts dran ist. Lionel Messi habe ihm gegenüber versichert, dass er mit ihm zusammen "bis in den Tod gehen" würde, da man nun in einer Mannschaft spiele, erklärt Griezmann gegenüber MOVISTAR. Und dies spüre er auch nach wie vor.

Der sechsfache Weltfußballer habe sogar bedauert, dass er sich öffentlich über Griezmanns Absage an Barcelona im Sommer 2018 geäußert hatte. "Er fühlte sich schlecht weil er öffentliche Erklärungen dazu abgegeben hatte."