Fixpunkt auf und neben dem Platz: : Antoine Griezmann mit klarer Ansage

Antoine Griezmann sollte der neue Torjäger des FC Barcelona werden. Die extrem hohen Erwartungen konnte der Franzose bisher allerdings nur in Teilen erfüllen. Gegenüber dem hauseigenen Kanal macht Griezmann nun klar, dass er sich in Zukunft noch mehr reinhängen wolle.

"Ich möchte ein wichtiger Teil der Mannschaft auf und neben dem Spielfeld sein, Spaß am Fußball haben und meinen Teamkollegen helfen, jedes Spiel zu gewinnen", sagte Griezmann vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs.

Seine bisher erzielten 14 Pflichtspieltore und vier Vorlagen sind zwar ein ordentlicher Wert. Die Sonderstellung, die Griezmann bei Barça einnehmen soll, erreichte er bisher allerdings nicht. Daran will der 29-Jährige intensiv arbeiten.

Immerhin wird dem 120-Millionen-Mann zugute gehalten, dass er den Großteil der Saison positionsfremd auf dem linken Offensivflügel zum Einsatz kam. Griezmann freut sich indes, dass der Spielplan in dieser Woche offiziell fortgeführt wird.

"Wir freuen uns sehr darauf. Es ist lange her, dass wir in einem offiziellen Spiel gespielt haben. Ich denke, wir haben uns gut auf dieses erste Spiel vorbereitet und es wird wichtig sein, einen guten Start zu erwischen", sagte Griezmann, der mit Barça am Samstagabend (22 Uhr) beim RCD Mallorca gastiert.