"Take the L", was für "Take the Loss" steht, also so viel wie "Akzeptiere die Niederlage" nennt sich der Jubel, den Griezmann mehrfach zeigte.

Dabei sprang er wie ein Hampelmann von einem Fuß auf den anderen und hielt sich dabei eine Hand an den Kopf, die zu einem "L" geformt ist. Das "L" steht "Loser", also Verlierer.

