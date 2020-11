Gegen Rassismus und Polizeigewalt : Antoine Griezmann und Kylian Mbappe positionieren sich

In Frankreich hat ein neues Video eine Debatte über Polizeigewalt in Wallung gebracht. Die beiden Starspieler Kylian Mbappe und Antoine Griezmann reagieren in den sozialen Netzwerken, und zeigen damit klare Kante.

Frankreichs Fußball-Superstars Kylian Mbappe und Antoine Griezmann haben sich öffentlich gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgesprochen. "Mein Frankreich hat Werte, Prinzipien und Kodexe. Mein Frankreich lebt nicht in Lügen", schreibt Mbappe auf Twitter.

Und weiter: "Mein Frankreich ist ein Regenbogen. Schluss mit dem Rassismus." Griezmann schlägt in die gleiche Kerbe und teilt besagtes Video auf seinem Twitter-Account und meint: "Mein Frankreich tut weh."

Doch was war passiert? Wie LOOPSIDER berichtet, war der schwarze Musikproduzent Michel am Samstag ohne die in Paris vorgeschriebene Corona-Maske unterwegs und war, als er ein Polizeiauto sah, schnell in sein Produktionsstudio gegangen.