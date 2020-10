"Ich genieße es, in London zu leben" : Antonio Rüdiger erläutert Verbleib bei Chelsea



Andre Oechsner

In den letzten Zügen des Sommertransfermarkts haben sich für Antonio Rüdiger einige Optionen ergeben, um den FC Chelsea zu verlassen. Zustande kam dies allerdings nicht. Jetzt will er sich in London wieder einen Stammplatz erkämpfen.