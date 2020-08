FC Barcelona : Arda Turan gibt Ernesto Valverde Schuld an Barça-Aus

Als Ernesto Valverde 2017 beim FC Barcelona anheuerte, weilte Arda Turan schon zwei Jahre bei den Blaugrana. In einem Interview macht der Türke den ehemaligen Trainer dafür verantwortlich, dass er das Weite suchen musste.

Nachdem Ernesto Valverde im Sommer 2017 als Trainer des FC Barcelona vorgestellt wurde, ahnte Arda Turan wohl noch nicht, was auf ihn zukommt. Das türkische Enfant terrible erinnert sich bei BEIN SPORTS noch gut an seinen Wechsel nach Barcelona.

"Ich kam in Barcelona als die Startnummer 10 von Atletico Madrid an, als ein wichtiger Spieler", erklärt Turan. "Ich spielte eine wichtige Rolle in Barcelona bis zur Ankunft von Valverde, der es dazu kommen ließ, dass ich mich unbedeutend fühlte."

Ein Blick in die Datenbank lässt sichtbar werden, dass Turan unter Valverde alles andere als eine exponierte Stellung innehatte. Im dem halben Jahr der Zusammenarbeit hatte Valverde kein einziges Mal auf den 100-fachen Nationalspieler gesetzt.