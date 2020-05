Inter Mailand : Argentinien-Coach klärt auf: So gut verstehen sich Lautaro Martinez und Lionel Messi

Der FC Barcelona hat Lautaro Martinez längst zum Transferobjekt Nummer eins in diesem Sommer auserkoren.

Scaloni ist sich jedoch der Schwere der Aufgabe bewusst, Martinez in der anstehenden Transferperiode von Inter Mailand wegzubekommen.

"Uns würde das sehr gut gefallen. Sie haben bereits in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Dort gilt: Je mehr Spiele sie gemeinsam spielen, desto besser."

"Inter ist ein großer Verein mit einem mächtigen Präsidenten, es wird nicht einfach. Ich hoffe, Lautaro tut das, was am besten für ihn ist", sagt Scaloni.

Martinez' Vertrag in der Modestadt Mailand ist noch bis 2023 datiert. Der 22-Jährige verfügt zwar über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 111 Millionen Euro, die in den ersten beiden Juli-Wochen aktiviert werden kann.

In Coronazeiten kann Barça ein solches Investment aber nicht realisieren. Daher versuchen die Katalanen, durch Tauschspieler (z.B. Arturo Vidal) die Ablöse deutlich zu drücken.