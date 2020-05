Ex-Bayern-Superstar : Arjen Robben: Comeback am Zuckerhut?

Erst im Sommer vorigen Jahres legte Arjen Robben seine Fußballschuhe zur Seite. Jetzt meldet ein Klub aus Brasilien offiziell Interesse an einem Comeback des Flügelstürmers an.

Im Anschluss daran, so erzählt Rotenberg, hatte Spielerberater Marcos Leite "ein paar Mal" Kontakt zu Robbens Agent. Rotenberg ist sich der Schwere der Aufgabe, Robben noch mal auf den Fußballplatz zu bekommen, bewusst.

"Robben ist mein Idol, ich halte ihn für einen großartigen Spieler. [...] Ich habe Kontakt zu ihm aufgenommen. Er war erfreut über mein Angebot", sagte Botafogos Vizepräsident Ricardo Rotenberg auf dem YouTube-Kanal von CANAL DO TF.

"Wir wissen, dass es hart wird, denn er hat lange nicht mehr gespielt und kann woanders viermal so viel verdienen. Aber er weiß jetzt um das Interesse Botafogos", äußert Rotenberg selbst gewisse Zweifel an der Durchführbarkeit des Deals.

Robbens Comeback wird wohl keiner mehr erleben – und wenn schon, dann eher nicht in Brasilien. Am Zuckerhut ist die Lage aufgrund des Coronavirus heikel.

In Brasilien sind inzwischen fast 130.000 Menschen an COVID-19 erkrankt und knapp 7.000 an den Folgen gestorben. Tendenz stark steigend.