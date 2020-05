Atletico Madrid : Arkadiusz Milik will zu Atleti - Napoli senkt Ablöse-Forderung

Gerücht

Dass Atletico Madrid neue Stürmer sucht, ist angesichts seiner Offensivflaute (nur 31 Tore nach 27 Spieltagen) wenig überraschend. Nun könnten die Colchoneros in Süditalien fündig geworden sein.

Dem CORRIERE DELLO SPORT zufolge ist Atletico Madrid an Arkadiusz Milik (26) vom SSC Neapel interessiert. Der Pole soll von der Idee, zukünftig in der spanischen Hauptstadt aufzulaufen, sehr angetan sein.

Milik weiß, wo das Tor steht. Nach 20 Toren in der Vorsaison kommt er aktuell auf 12 Treffer. Napoli soll verkaufsbereit sein, da man keinen ablösefreien Abschied in Kauf nehmen will. Miliks Vertrag endet 2021.

Der SSC Neapel soll seine Preisvorstellung zuletzt von zuvor 40 Millionen Euro auf 25 Millionen gesenkt haben.

Quelle: CORRIERE DELLO SPORT