Premier League 50 Millionen! Arsenal oder Liverpool bietet für Sturmtalent

Mit Ausgaben von über 130 Millionen Euro gehört der FC Arsenal den Top-5-Klubs an, welche in diesem Sommer die höchsten Investitionen auf dem Transfermarkt tätigten. Von den Gunners kann noch einiges erwartet werden. Auch der FC Liverpool befindet sich im Rennen.

Der FC Arsenal plant offenbar noch mal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Laut Informationen der Sportzeitung AS ist der FC Villarreal in Erwartung eines Angebots zwischen 40 und 50 Millionen Euro für Yeremy Pino.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta kündigte bereits weitere Transferaktivitäten an: "Wir werden es versuchen. Wir haben jetzt ein paar Dinge am Laufen, und wenn wir sie bekommen, wäre das großartig – aber im Moment müssen wir mit den Spielern arbeiten, die wir haben."

Der 19-jährige Pino ist bereits vor zwei Jahren in die Profimannschaft hochgezogen worden. Mit sieben Toren und vier Vorlagen in der letzten Saison gab der vierfache spanische Nationalspieler eine Kostprobe davon, was in der Zukunft noch alles von ihm zu erwarten ist.