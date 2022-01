Arsenal : Alexander Isak als Aubameyang-Erbe gehandelt

Der FC Arsenal mischt mit seiner jungen Mannschaft derzeit die Premier League auf. Bald soll noch ein neuer Mittelstürmer hinzustoßen. Der Name von Alexander Isak taucht in der Gerüchteküche auf.

Die Gunners, wollen den Großverdiener, dessen Vertrag noch bis 2023 gültig ist, am liebsten im Winter loswerden. Wunsch-Nachfolger der Bosse für den Gabuner ist Dusan Vlahovic (21) vom AC Florenz.

Arsenal bietet 55 Millionen Euro und die Transferrechte an Lucas Torreira für Vlahovic. Sollte man sich mir der Fiorentina nicht einigen, steht laut The Athletic Alexander Isak (22) auf der Liste von Sportdirektor Edu.