Arsenal : Alexandre Lacazette: Endet seine Zeit bei Arsenal in diesem Sommer?

Die Verantwortlichen bieten ihn derzeit bei mehreren europäischen Klubs an. Vor einem Jahr sah die Welt noch ganz anders aus.

Lacazette kam 2017 für 50 Mio. Pfund von Lyon und konnte den hohen Erwartungen seither nur selten gerecht werden. Laut Transfer Window Podcast sind die Gunners deshalb sehr daran interessiert den Stürmer noch in diesem Sommer abzugeben.

Lacazette beschwerte sich schon damals über zu wenig Spielzeit und stand 2020 angeblich kurz vor einem Wechsel zu Atletico Madrid, der dann von seinem Verein vereitelt wurde. Zuletzt wurde auch über eine Rückkehr nach Frankreich spekuliert.

Der AS Monaco soll im Februar bei den Gunners angefragt haben. Das Team von Niko Kovac belegte in der letzten Saison den dritten Platz in der Ligue 1 und möchte im nächsten Jahr zum Angriff auf PSG und Lille blasen.