Atletico Madrid lockt : Alexandre Lacazette: FC Arsenal riskiert ablösefreien Abgang – viele Interessenten

Der FC Arsenal will in der Personalie Alexandre Lacazette erst nach dem Saisonende eine abschließende Bewertung vornehmen. Zahlreiche Vereine beobachten die Entwicklung.

Lacazettes Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ab dem 1. Januar darf der Franzose mit anderen Klubs in direkte Verhandlungen treten. Dass Arsenal den 30-Jährigen monatelang hinhalten will, dürfte bei ihm weniger gut ankommen.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem, was Laca im Moment macht", schließt Arsenal-Trainer Mikel Arteta eine Verlängerung mit Lacazette grundsätzlich nicht aus. In der Premier League stand er zuletzt viermal in Folge in der Startelf.