Alvaro Morata zweifelt an Wechsel zum FC Arsenal

Atletico Madrid will Alvaro Morata in diesem Sommer an den Mann bringen und am liebsten an den solventen FC Arsenal verkaufen. Dem Iberer kommen aber offenbar Zweifel an einem Wechsel zu den Gunners auf.

Die Mundo Deportivo berichtet in diesem Zusammenhang von einem "großen Problem", das sich Arsenal auftut. Demnach erinnert sich Morata mit großem Grauen an seine Zeit beim FC Chelsea zurück. Die negativen Gedanken berühren den 29-Jährigen angeblich so sehr, dass er einem zweiten Engagement in London skeptisch gegenübersteht.