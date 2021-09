Arsenal : Andrea Pirlo sorgt mit London-Besuch für reichlich Wirbel bei Arsenal-Fans

Auf Twitter postete Pirlo ein Bild, das ihn in England zeigt und versah es mit den Worten "London Calling". Die Fans des FC Arsenal übernahmen kurz darauf den Kommentarbereich. "Hier sehen wir Arsenals nächsten Manager", schrieb ein Nutzer, während ein anderer fragte: "Übernehmen Sie von Arteta bei Arsenal?"

Die erfolgsverwöhnten Anhänger des Londoner Klubs mussten am Ende der letzten Saison mit dem achten Rang in der Premier League vorlieb nehmen, weshalb in diesem Jahr keine internationalen Spiele im Emirates Stadium zu bewundern sind. In der neuen Spielzeit sollte der Verein wieder zurück zu alter Stärke finden, doch das scheint nach dem verkorksten Start unwahrscheinlicher den je.