Arsenal-Coach Arteta spricht über den Transfermarkt - Barça-Stürmer im Visier?

Der FC Arsenal will sich nach der Absage von Offensivspieler Mykhaylo Mudryk anderen Transferzielen widmen. Das deutet zumindest Mikel Arteta an. Ein Spieler des FC Barcelona steht angeblich auf der Liste der Gunners.

"Wir haben hervorragende Spieler", sagte der Cheftrainer des FC Arsenal am Wochenende am Rande des Derbysiegs gegen Tottenham (2:0). "Wir wollen unseren Kader in diesem Transferfenster verbessern." Allerdings befände man sich in einem "sehr schwierigen Transferfenster."

Arsenal wollte seine Flügelpositionen mit Mykhaylo Mudryk verstärken, der ukrainische Nationalspieler gab allerdings in letzter Minute dem FC Chelsea seine Zusage. Die Blues lassen sich die Verpflichtung des Linksaußen inklusive Boni bis zu 100 Millionen Euro kosten.

Laut Arteta wollte man wie im vergangenen Sommer auch auf dem Winter-Transfermarkt seine Neuzugänge "frühzeitig" festmachen. Das sei aber nicht immer möglich. Ein Spieler müsse auch "erschwinglich" sein. Und: "Das Timing hängt von so vielen Dingen ab, die außerhalb meiner Kontrolle liegen."