Arsenal findet bei Barça Transferziel für die Defensive

Arsenal-Coach Mikel Arteta will seinen Kader angeblich mit einem Spieler des FC Barcelona verstärken - Foto: / Getty Images

Der FC Arsenal marschiert in Richtung erster Champions League-Qualifikation seit der Amtszeit von Arsene Wenger. Zur neuen Spielzeit soll der Kader von Trainer Mikel Arteta auf breitere Beine gestellt werden, ein Transferziel wurde offenbar beim FC Barcelona ausgemacht.

Mit Inigo Martínez (31, Vertrag bei Athletic Bilbao läuft aus) sind sich die Katalanen über eine Zusammenarbeit einig. Sollte die Liga in Sachen Financial Fairplay und Gehaltsobergrenze grünes Licht geben, unterschreibt der Baske bei Barça.

Im Januar lehnten allerdings sowohl Barça als auch der Innenverteidiger einen Wechsel nach London ab. Im kommenden Sommer könnten die Chancen von Arsenal aber weitaus besser stehen, da Barça einen Ersatz schon an der Angel hat.

Für Eric Garcia würde die Ankunft des Routiniers weitere Konkurrenz in der Defensivzentrale bedeuten. In der aktuellen Spielzeit kommt der 22-Jährige ohnehin nur selten zum Einsatz. In den vergangenen acht LaLiga-Spielen wurde er nur dreimal von Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) eingesetzt.

Arsenal macht Barça Konkurrenz bei Vitor Roque

Arsenal hat es nicht nur auf Eric Garcia abgesehen, sondern auch auf ein Transferziel der Katalanen: Vitor Roque. Der 18 Jahre junge Mittelstürmer soll bei den Blaugrana als Nachfolger für Robert Lewandowski aufgebaut werden.

Athletico Panaraense fordert allerdings mindestens 35 Millionen Euro Ablöse für den Shootingstar. Für die klammen Katalanen ist ein Transfer aktuell schwer darstellbar. Eine möglichst hohe Ablösesumme für Eric Garica könnte helfen, sich den Südamerikaner zu schnappen.

Garica kam 2021 ablösefrei von Manchester City zurück zu seinem Heimatverein, den er im Sommer 2017 als Teenager in Richtung England verlassen hatte. Sein Vertrag im Camp Nou ist noch bis 2026 gültig, die in Spanien vorgeschriebene Ausstiegsklausel beträgt 400 Millionen Euro.

Verwendete Quellen

mundodeportivo.com