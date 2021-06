Arsenal : Arsenal hat ein Auge auf Belgien-Juwel Sambi Lokonga (21) geworfen

Die belgische Tageszeitung Het Nieuwsblad berichtet, dass die Engländer den Spieler des RSC Anderlecht schon seit Längerem beobachten. Da der Vertrag des Nationalspielers nur noch ein Jahr Gültigkeit besitzt, können die Belgier nur noch in diesem Sommer eine Ablöse generieren. Diese soll sich bei ungefähr 15 Millionen Pfund einpendeln.

Der FC Arsenal muss sich schnellstmöglich im Mittelfeld verstärken. Durch das schlechte Abschneiden in der Premier League und die daraus resultierenden Konsequenzen droht dem Prestige-Klub der Ausverkauf.

Defensiv-Abräumer Granit Xhaka wird bereits mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht. Nach seinem Ex-Klub, Borussia Mönchengladbach, ist nun auch AS Rom an dem Schweizer interessiert. Neu-Coach Jose Mourinho möchte ihn unbedingt als seinen ersten Transfer nach dem Amtsantritt präsentieren.