Arsenal-Legende sieht Bukayo Saka "auf dem Level von Messi"

Tony Adams (56), der in seiner gesamten Profikarriere – die immerhin 19 Jahre andauerte – einzig und allein für Arsenal auflief, zögerte nicht lange, als er nach dem bislang besten Fußballprofi Englands gefragt wurde.

"Ich denke, der bisherige Spieler der Saison ist Bukayo Saka. Der Typ ist einfach phänomenal", schwärmte der frühere Abwehrspieler und setzte zu einem gewagten Vergleich an. "Meiner Meinung nach ist er mindestens so gut wie Lionel Messi. Messi ist offensichtlich am Ende seiner Karriere, aber trotzdem …"

Messi-Vergleich hinkt gewaltig

In 23 Pflichtspielen steuerte Saka in dieser Spielzeit sieben Tore und sechs Vorlagen bei. Der frisch gekrönte Weltmeister Messi (35) stellt den Profi der Gunners trotz seines hohen Alters in den Schatten. Der vermeintliche GOAT (Greatest of all time) erzielte für Paris Saint-Germain in 19 Saisonspielen 12 Treffer, 14 weitere legte er auf.