Leihe in die Championship : Arsenal-Juwel Folarin Balogun soll Middlesbrough zum Aufstieg schießen

Offensiv-Juwel Folarin Balogun vom Londoner Traditionsverein FC Arsenal soll in der zweiten englischen Liga Spielpraxis sammeln. Der 20-Jährige wird an den FC Middlesbrough verliehen.

Nach Informationen von Sky Sports soll Balogun am Dienstag die medizinische Untersuchung bei Boro absolvieren und in der Folge einen Leihvertrag bis zum Saisonende unterschreiben.

Sein großes Talent wies der in New York City geborene englische U-21-Nationalspieler in dieser Saison unter anderem in der U23-Premier League nach. In elf Partien erzielte der Mittelstürmer 13 Tore.